Ação reprime venda ilegal de frutas no entorno do Mercado Público

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2019

Ação apreendeu 160 caixas de frutas e 68 de hortigranjeiros Foto: SMDE/PMPA Porto Alegre, RS 17/09/2019: Fiscalização apreendeu na manhã desta terça-feira (17), grande quantidade de frutas e legumes irregulares, no Centro Histórico da Capital. Foto: SMDE/PMPA Foto: SMDE/PMPA

Durante a mais nova etapa da Operação Papai Noel, iniciada na manhã desta segunda-feira (30), fiscais da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), juntamente com agentes do 9°BPM (9° Batalhão da Polícia Militar) e da Guarda Municipal, apreenderam 160 caixas de frutas e verduras e mais 68 caixas de hortigranjeiros vendidas irregularmente em frente ao Mercado Público, em Porto Alegre.

Também foram recolhidas 45 caixas vazias e estruturas como gazebos e lonas que estavam instaladas sem autorização na região Central. Segundo o diretor de Fiscalização da SMDE, Denis Carvalho, as apreensões foram feitas com dois objetivos: proteger o consumidor e resguardar a atividade legalmente estabelecida dos permissionários do Mercado Público – que também vendem frutas, legumes e verduras.

“Os itens apreendidos estavam acondicionados de forma precária, expostos à sujeira da rua e à ação do sol. A fiscalização existe para coibir esse tipo de atividade danosa ao consumidor, mas é fundamental que o cidadão também seja rigoroso nas suas escolhas e evite comprar desses comerciantes”, alega Carvalho. A ação representa, ainda, uma resposta da prefeitura a uma série de reclamações contra a atuação de comerciantes ilegais no entorno do Mercado Público.

Segundo ele, as ações integradas com a Brigada Militar e Guarda Municipal aumentam a capacidade de atuação da prefeitura no combate ao comércio ilegal. “Nós também estamos gerando opções para esses comerciantes se legalizarem, mas muitos preferem continuar atuando em locais proibidos e de forma ilegal, o que torna necessária a continuidade das ações de fiscalização”, destaca Carvalho.

As fiscalizações ocorrem diariamente em diversos pontos da cidade e fazem parte da estratégia de liberação dos espaços públicos, por meio do combate ao comércio irregular na Capital.

