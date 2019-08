“Achei meio brega”, diz Luan Santana sobre trecho de “juntos e shallow now”

Lançada em maio deste ano, a música “Juntos”, versão em português da faixa “Shallow”, trilha sonora do filme “Nasce Uma Estrela” e cantada por Lady Gaga e Bradley Cooper, deu o que falar. A parceria entre Paula Fernandes e Luan Santana acabou virando meme por causa do trecho “juntos e shallow now”. Após alguns boatos de que o cantor não havia gostado do verso terem circulado, ele confirmou a informação: “Cheguei a falar pra ela quando recebi: ‘Paula, esse ‘shallow no’ está soando um pouco diferente, meio ruim’. Me soou meio brega assim, sei lá. Soou ruim, não entrou no meu ouvido. Aí falei: ‘Vamos trocar essa partezinha'”, disse em entrevista ao UOL. “A música estava tão linda. Não achei que valia a pena sacrificar por causa do final, de uma frase. Dava pra trocar, tinha um monte de coisa que dava pra por. “‘Juntos até o final’, por exemplo”, continuou.

De acordo com Luan, Paula não quis fazer a mudança, pois a letra já havia sido aprovada por Lady Gaga e novas alterações provavelmente mexeriam com a data de lançamento da canção. “É uma questão de fonética, de como soava. Eu senti isso quando recebi a música da Paula, é composição dela. Mas quando a composição é de outra pessoa a gente fica meio assim de dar pitaco“, completou. O cantor então contou que, quando as pessoas viram a letra, o que ele temia realmente aconteceu.

