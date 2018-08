Acidente entre caminhão e ônibus que transportava trabalhadores da General Motors deixa mais de 30 feridos em Gravataí

Trinta e cinco trabalhadores da fábrica da GM (General Motors) em Gravataí ficaram feridos em um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus da empresa Sogil que os transportava para a montadora, no início da manhã desta quinta-feira (23), na ERS-030, no município da Região Metropolitana de Porto Alegre.

De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, com o choque, o ônibus, que levava cerca de 40 pessoas, capotou e foi arrastado por 20 metros na rodovia. A maioria dos feridos foi encaminhada para o Hospital Dom João Becker. Nenhum corre risco de morte.

