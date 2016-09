Acontece neste final de semana o Estadual de Snipe e 29er de Vela

O Clube dos Jangadeiros recebe o Campeonato Estadual de Snipe e 29er, que acontece a partir desta sexta (30) e segue no fim de semana, sempre a partir das 14h. Os melhores velejadores do Estado disputarão seis regatas, com saída da Raia da Pedra Redonda ou Baía da Tristeza, dependendo do vento.

No domingo (02) acontecerá o momento da premiação. Na Snipe, receberão as medalhas do 1º ao 5º lugar geral, 1º lugar júnior e 1º misto. Já na 29er, serão premiados os dois primeiros colocados.

