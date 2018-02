Advogado de Donald Trump admite que pagou US$ 130 mil a atriz pornô ligada ao presidente dos Estados Unidos

O advogado pessoal do presidente americano, Donald Trump, revelou que pagou 130.000 dólares de seu próprio bolso a uma atriz pornô que disse ter mantido um caso com o magnata do setor imobiliário em 2006.

Em um comunicado publicado no jornal The New York Times, o advogado Michael Cohen não revelou os motivos para o pagamento. O presidente americano já foi acusado em diversas ocasiões por seu comportamento com as mulheres.

As declarações do advogado podem reativar as especulações sobre o relacionamento de Trump com sua esposa, Melania, que em janeiro cancelou uma viagem a Davos, na Suíça. O presidente compareceu ao Fórum Econômico Mundial sozinho, depois das primeiras revelações sobre o suposto caso com a atriz pornô.

Cohen disse que Trump não o reembolsou da quantia paga a Stephanie Clifford, de 38 anos, conhecida como Stormy Daniels na indústria pornográfica. O pagamento foi feito de modo legal, afirmou o advogado.

“Nem a Organização Trump nem a campanha de Trump participaram da transação com Clifford, nem ninguém me reembolsou do pagamento, direta, ou indiretamente”, garantiu Cohen. “O pagamento a Clifford foi legal e não foi uma contribuição à campanha, ou um gasto de campanha por parte de ninguém”, completa o advogado no comunicado.

Trump era um cidadão sem qualquer cargo público em 2006, quando supostamente aconteceu o encontro com a atriz. Ele já era casado com Melania, uma ex-modelo eslovaca, que havia dado à luz seu filho Baron quatro meses antes.

O pagamento a Clifford foi informado em 12 de janeiro pelo Wall Street Journal. Em um comunicado, a Casa Branca negou categoricamente qualquer encontro de caráter sexual entre Donald Trump e Stormy Daniels. “São velhas informações recicladas, que já foram publicadas e desmentidas com veemência antes da eleição presidencial de novembro de 2016”, afirmou uma fonte da Presidência.

Envergonhada

Stormy Daniels apresentou sua versão da história em uma entrevista à revista In Touch realizada em 2011, mas que foi publicada em janeiro deste ano. De acordo com o Wall Street Journal, ela confessou que teve relações sexuais com Donald Trump em julho de 2006, à margem de um torneio de golfe disputado perto de lago Tahoe, uma área turística entre a Califórnia e Nevada.

Entrevistada no fim de janeiro no talk-show de Jimmy Kimmel no canal ABC, Stormy Daniels, que teria assinado um acordo de confidencialidade, não revelou nada em especial, sorrindo de maneira envergonhada e evitando as perguntas do apresentador.

Durante a campanha pela Casa Branca e desde que assumiu a Presidência, Trump foi acusado por várias mulheres de assédio no passado. Ele nega as acusações de forma categórica. Durante a campanha presidencial em 2016, um vídeo de 2005 foi divulgado e, nele, o presidente Trump aparece se gabando de poder “agarrar as mulheres pela vagina” pelo simples fato de ser uma celebridade.

Muitos consideraram que o vídeo seria fatal para sua candidatura – além das denúncias de várias mulheres por assédio, ou por agressão sexual –, mas Trump foi eleito o 45° presidente da história dos Estados Unidos. Em uma sociedade considerada puritana como a americana, o adultério é malvisto. Mas Donald Trump já demonstrou que, para ele, as regras clássicas da política não são, obrigatoriamente, aplicadas.

