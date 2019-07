Agora sim: juntos e shallow now! Lady Gaga se muda para casa de Bradley Cooper, diz revista 

Desde o início das gravações de “Nasce uma estrela” já circulam rumores de um possível caso entre Bradley Cooper e Lady Gaga. Os boatos ficaram cada vez mais fortes quando Cooper se separou de Irina Shayk e Gaga terminou seu noivado. Agora, de acordo com a revista de fofocas “In Touch”, a cantora se mudou para a casa do ator.

Segundo a publicação, a residência está localizada em Nova York e Lady Gaga teria se mudado logo após o anúncio da separação de Bradley, no mês passado. Por meio de fontes ligadas ao casal, a revista diz que a cantora já até levou alguns de seus pertences para a casa. O informante ainda afirma que Cooper “imediatamente limpou um monte de gavetas e espaço no armário” depois que Shayk saiu, e Gaga “não perdeu tempo em preenchê-los”. Ainda segundo a fonte, Gaga tem acrescentado seus próprios toques pessoais à casa do ator, incluindo “suas próprias decorações e mobílias para a casa”, e ela planeja fazer renovações mais permanentes em breve.

A revista diz ainda que os dois estão curtindo a experiência de morar juntos, mas que por enquanto não pensam em casamento, já que Cooper e sua ex-esposa travam disputa nos tribunais por patrimônio e guarda da filha Lea, de 2 anos.

Deixe seu comentário: