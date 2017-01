Água da Pedra marca presença no Projeto Verão AGAS

A exemplo de anos anteriores, a ÁGUA DA PEDRA participa mais uma vez no Projeto Verão realizado pela Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS). O evento, já tradicional no período de veraneio, circula com a escola móvel da entidade pelo litoral com oficinas gratuitas que divertem, qualificam e levam entretenimento aos veranistas nos meses de janeiro e fevereiro.

Em sua oitava edição, o Projeto Verão AGAS percorrerá seis praias com uma programação totalmente gratuita, que inclui oficinas de culinária, cuidados com animais de estimação e espaço para as crianças, entre outros temas. As atividades ocorrerão sempre de quarta-feira a sábado, e a primeira parada será em Quintão, entre 11 e 14 de janeiro. Além de Quintão, a escola móvel circulará pelas praias de Cidreira, Imbé, Capão Novo, Capão da Canoa e Atlântida Sul.

Comentários