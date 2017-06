Aliados de Temer sugerem a escolha de uma mulher para o MinistÃ©rio da Cultura

O presidente Michel Temer foi aconselhado por aliados a nomear uma mulher para o Ministério da Cultura. Temer ficou de analisar nomes, enquanto deputados “se colocam” para ocupar o cargo. O nome da deputada Laura Carneiro (PMDB-RJ) foi sugerido por aliados como uma forma de escolher uma mulher, integrante do PMDB e com boas relações com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Peemedebistas disseram saber da sugestão, mas ressaltaram que ninguém foi sondado a respeito. O PMDB da Câmara tem dito que não vai reivindicar o Ministério da Cultura.

Mas há deputados dentro da bancada que querem o posto. É o caso do deputado André Amaral Filho (PMDB-PB). Segundo interlocutores de Temer, o jovem deputado tem dito que quer o cargo e tem pedido apoio dentro da bancada. O presidente nacional do PMDB, senador Romero Jucá (RR), negou em nota ter indicado Amaral Filho, como circulou no final de semana.

Apesar do lobby, integrantes da bancada na Câmara não acreditam na escolha do deputado.

Como Temer viajou nesta segunda-feira para a Rússia e Noruega, a nomeação de um novo ministro deve ficar para sua volta, ou seja, para a próxima semana.

Em apenas um ano, o Ministério da Cultura chegou a ser extinto por Temer e já foi liderado por três nomes: Marcelo Calero, Roberto Freire e João Batista de Andrade, este último tendo se demitido na última sexta-feira (16). (AG)

