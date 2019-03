Alunas do Senac-RS vencem competição nacional e garantem vaga para Rússia

*Por Bárbara Assmann

As alunas do Senac-RS, Bruna Rúpolo e Sofia Lerner, venceram a etapa nacional das Competições Senac de Educação Profissional. Bruna do curso de Cabeleleiro e Sofia de Cozinheiro, passaram das fases escolar e regional antes de chegarem na nacional. Com a vitória, elas encaminharam uma vaga para a WorldSkills – maior competição de educação profissional do mundo – que vai acontecer na Rússia, entre os dias 22 e 27 de agosto. Foram aproximadamente dois anos e mais de 4 mil horas de treino até vencer a nacional, disputada na última semana, no Espírito Santo.

Bruna é natural de Parobé e aluna do Senac Taquara. Ela, que se identificava desde a infância com a profissão de cabeleleira, diz que gostava de fazer penteados nos cabelos da mãe e das amigas.

Já Sofia, da Faculdade Senac Porto Alegre, escolheu ser cozinheira aos 16 anos, sempre gostou muito de cozinhar e não se imaginava fazendo outra coisa.

Ambas afirmaram estarem muito felizes com a classificação e ressaltaram a importância dos treinamentos e foco a partir de agora.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

