Ana Hickmann participa de lançamento de lingeries e posa para fotos com fãs

Ana Hickmann fez uma surpresa para as clientes de uma loja na rua Oscar Freire, em São Paulo, na tarde de sábado (17). A apresentadora da Record se escondeu nos provadores e apareceu para cada mulher que foi ao local conferir as peças da grife Recco, da qual a artista é garota propaganda. Sorridente, Ana posou para muitas fotos e fez várias selfies com suas fãs.

Ana também posou segurando peças da marca e mostrou que além dos looks sensuais, como o conjunto branco que ela usou nas fotos para a campanha, na loja também é possível comprar peças infantis, tanto para meninas quanto para os meninos.

Em maio deste ano Ana Hickmann passou por um momento de extrema tensão quando um homem, que dizia ser seu fã, tentou matá-la e acabou atirando em sua cunhada. Depois desse episódio, que culminou com a morte do rapaz, a artista tem optado por ficar cada vez mais tempo ao lado de sua família.

“Estou vivendo normalmente, voltei a trabalhar, estou com vários projetos novos e tocando a vida em frente, como deveria fazer. Estou cada vez mais dedicada à família. Por exemplo, uma refeição rápida que a gente faz se tornou muito importante pra mim. Depois desse episódio horrível, eu redescobri a felicidade nas pequenas coisas e faço de tudo para estar perto de quem eu amo”, explicou.

A proximidade com o filho Alexandre, de 2 anos, faz com que Ana viva experiências emocionantes. “O Alexandre está crescendo tão rápido que não posso nem piscar. Aos 2 anos, já está usando roupas de crianças de 4 anos e acho que vai chegar a medir uns dois metros de altura! E, além do tamanho, começou a formar pequenas frases e me surpreende todo dia. Quando voltei de uma viagem, meu marido pediu para ele me mostrar o que haviam ensaiado e meu filho falou: ‘I love you’. Foi tão emocionante para mim, que vou guardar isso para sempre na memória”, descreveu.

