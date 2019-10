Andressa Urach diz não fazer sexo há dois anos e que a mulher “vulgar” que foi um dia, morreu

Para a modelo Andressa Urach, de 32 anos, a mulher que ela era antes da sua conversão religiosa não existe mais. “Aquela mulher vulgar e impura morreu”. Apresentando atualmente o quadro “Eu Sobrevivi”, da TV Record, ela não lembra em nada a modelo que foi vice Miss Bumbum, dançarina do cantor Latino e protagonista de diversas polêmicas tanto em eventos, como o Carnaval, quanto no reality “A Fazenda”.

“Eu entendo que é difícil para as pessoas acreditarem na transformação. No passado, quando eu não conhecia Deus, eu também achava impossível uma pessoa mudar tanto, mudar do vinho para a água. Mas eu não ligo. Sou agora uma mulher que não preciso provar nada. A paz que eu tenho dentro de mim supera qualquer tipo de julgamento ou aprovação das pessoas. Eu tenho Deus no coração e tenho que prestar contas para Ele e não para as pessoas. O tempo que mostre”.

Em extensa entrevista à colunista Fábia Oliveira do jornal O Dia, Urach contou detalhes da nova vida e diz que não faz sexo há dois anos, desde que se separou de Tiago Costa, com quem havia se casado pela segunda vez. Ambos são pais de Arthur, de 14.

“Eu não gosto de falar da minha vida sexual. Hoje, não fico mais à vontade. Tenho vergonha. Sou a favor de sexo só depois do casamento. Casamento mesmo, abençoado na igreja e estou casta há dois anos. Desde que me divorciei, eu não transo com ninguém e vou ficar assim até ter um marido”.