Anitta canta de improviso em restaurante na Itália

Durante viagem na Itália, a cantora Anitta ficou surpresa ao ouvir seu repertório sendo tocado em um restaurante enquanto jantava com amigos e resolveu pegar um microfone e cantar de improviso! “Eles estão tocando todas as minhas músicas no restaurante, no replay! Quero ficar mais aqui na Itália”, comemorou.

Confira o vídeo:

Anitta esteve no restaurante L'Angolo di Casa, em Milão, e após ser surpreendida com suas músicas tocando no ambiente, a brasileira recebeu um microfone dos funcionários para cantar “Fuego”. 🇮🇹 pic.twitter.com/sko0gHkyJW — Central Anitta (@centralanittabr) August 3, 2019

A cantora está fazendo uma turnê pela Europa. Ela já passou pela Espanha, onde além de fazer apresentações, também aproveitou as praias de Ibiza com o namorado, Pedro Scooby.

