Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

Pabllo (E) e Anitta dividirão palco com grandes nomes da música Foto: Reprodução/Instagram Cantoras dividirão palco com grandes nomes da música (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

As cantoras brasileiras Anitta e Pabllo Vittar foram confirmadas no line-up oficial do Coachella 2020, o principal festival de música dos Estados Unidos, nesta sexta-feira (03).

Elas se apresentarão nas noites de 11 e 18 de abril, mesmas datas em que o rapper Travis Scott será atração principal do evento, que acontece na Califórnia. O cantor Frank Ocean e a banda Rage Against the Machine também estão entre as atrações do evento.

Essa não será a primeira vez de Vittar no Coachella. Ano passado a cantora fez duas participações especiais e cantou os hits “Sua Cara”, ao lado de Major Lazer, e “Energia”, no show do duo Sofi Tukker. “Estou muito feliz e honrada em estar de volta a esse festival. Se ano passado já foi especial, imagine só como será neste ano com uma apresentação inteiramente minha”, comentou a artista.

Nas redes sociais, Vittar comentou: “Obrigada, Deus”, e Anitta compartilhou o banner de divulgação do festival em que o nome dela aparece em destaque. Alguns internautas repercutiram a presença das cantoras no festival. “Uma funkeira com origem do subúrbio do Rio de Janeiro e de uma drag queen do Nordeste em um dos mais famosos festivais do mundo.”

Em 2017 as duas lançaram juntas a música de sucesso “Sua Cara”, ao lado de Diplo. Uma polêmica entre elas surgiu por causa da gravação do videoclipe, gravado no Marrocos. Anitta teria acusado Vittar de não ter pagado nenhuma parte da produção audiovisual que custou, segundo um áudio vazado por Leo Dias, mais de US$ 70 mil (cerca de R$ 250 mil).

Em entrevista em 2019, Pabllo Vittar chegou a dizer que não tinha raiva de Anitta, apesar de elas não se falarem nem serem amigas. “Eu não desejo nenhum mal para ela. Sempre acompanho os lançamentos dela. Mandei mensagem para ela no final de ano, desejando um ótimo ano, que Deus abençoe sempre ela. Sou muito grata por tudo que ela fez por mim, apesar de tanta fuxicada.”

Anitta também chegou a se pronunciar sobre a sua relação com a drag. “Pabllo Vittar foi parte da minha vida, hoje não somos mais amigas, mas admiro seu trabalho, e admito que tudo que passamos em nossa vida e nossa carreira foi muito especial e muito bonito”, afirmou a cantora para um veículo de imprensa da Colômbia.

Agora as duas irão compartilhar da mesma conquista de se apresentar em um dos maiores festivais de música do mundo, o Coachella. Alguns fãs torcem para que as duas se reconciliem e apresentem juntas o hit “Sua Cara”.

Coachella

Criado em 1999, o Coachella é um enorme festival que reúne em cada edição, na cidade de Coachella, Califórnia, mais de cem shows de artistas da cena alternativa, do rock, do hip hop e da música eletrônica.

Conhecido por ser uma das maiores celebrações musicais do mundo que acontece todos os anos, o festival já contou com a presença de artistas consagrados como Paul McCartney, Prince, Bob Dylan, Beyoncé, entre outros. Este ano o festival vai acontecer em Empire Polo Club, Indio, entre os dias 10 e 19 de abril. Os valores dos ingressos vão de R$ 2.678 até R$ 6.000.

