Aos 50 anos, ator Ben Stiller revela luta contra câncer na próstata

O ator Ben Stiller revelou nesta terça-feira (4) que ele foi diagnosticado com câncer de próstata. Conhecido por seu trabalho em filmes como “Zoolander” e “Quem Vai Ficar com Mary?”, o comediante disse que recebeu a notícia há dois anos, após exames anuais.

Durante a participação no programa de rádio americano “The Howard Stern”, onde as pautas são sempre humorísticas, ele fez um apelo quanto aos exames preventivos.

“Se eu não tivesse feito o teste, que meu médico começou a me pedir aos 46 anos, eu realmente não sei…”, disse o ator de 50 anos. “Eu queria falar sobre isso por causa do teste, porque eu sinto que isso salvou minha vida.”

O ator se refere ao teste do antígeno prostático específico (PSA), feito conferir os níveis de PSA (uma proteína específica encontrada na próstata), caso anormalidades surjam.

O ator afirmou que faz dois anos que está curado, mas que ainda continua fazendo os testes a cada seis meses. “A controvérsia sobre o teste é que uma vez que você começar o tratamento para o câncer de próstata, as coisas podem acontecer: incontinência, impotência”, disse ele. “É o segundo câncer mais mortal, mas é também um dos cânceres com mais chance de cura, se for detectado precocemente.”

Stiller conta que retirou o câncer através de uma cirurgia, feita com o médico de Robert De Niro, que havia passado pelo mesmo problema em 2003. Ele ainda abriu o jogo sobre como a notícia o afetou psicologicamente. “Criava o filme inteiro na minha cabeça, imaginando o funeral”, relembrou. Agora, fez questão de ressaltar, “estou 100%”.

