Aos 50 anos, a atriz Carolina Ferraz entregou o segredo de beleza: balé, água e hidratação da pele

A atriz Carolina Ferraz completou 50 anos na última quinta-feira (25).

Considerada um ícone de beleza, a atriz é bastante preocupada com a pele e o corpo. Em entrevista para o site Purepeople , a artista listou quais são seus cuidados para manter a boa forma: “Faço balé, como direito, tomo muita água, hidrato muito a pele, cuido do cabelo também. O segredo na verdade é dedicar pouco tempo do seu dia pra cuidar de si, nem que seja 20 minutos por dia. Se fizer isso sempre ao longo de 10, 20, 30 anos, fará toda a diferença. O negócio é cuidar sempre, ter carinho por nós mesmos”.

A veterana, aliás, disse que não vê problema em procedimentos estéticos, como botox, método utilizado pela cantora Manu Gavassi: “Sou a favor da felicidade se você será feliz fazendo procedimentos estéticos, faça! Se você será feliz envelhecendo naturalmente, aproveite!”.

A atriz garantiu que está lidando bem com a chegada dos 50 anos: “Sinto na verdade muito orgulho de completar ‘meio século’ de vida!”. A nova “cinquentona” ainda apontou a maior transformação com a idade: “Ainda não mudou muita coisa não. A maior mudança é na cabeça mesmo! A gente fica mais tranquila de uma certa forma, sabe aquela máxima ‘experiência conta’, conta sim!”. Para o futuro, Carolina entregou que ainda tem muitos planos para a carreira: “Me sinto realizada, mas ainda cheia de sonhos e projetos a realizar. Sinto que estou na fase mais produtiva da minha vida!”.

Globo

Em novembro, durante participação no “Programa do Porchat”, Carolina falou sobre a saída da TV Globo depois de 27 anos. “Amo meu ofício e graças a Deus a realidade do mercado mudou. Acho que há uns 10 atrás é que você só tinha um lugar para fazer as coisas, trabalhar. Hoje, você tem mais opções para trabalhar. Eu amo que eu faço e sou atriz de alma, mesmo. Saí da Globo tranquila. Tanto de cá, quanto de lá. Eu sou boa empregada e eles bons patrões”.

Carolina está no olho do furacão. Dispensada pela Globo, resolveu processar a emissora carioca. Advogados garantem que ela pode faturar entre 5 e 7 milhões de reais caso vença a ação.

A atriz quer receber por todo o tempo em que prestou serviços para a emissora. Ela era pessoa jurídica, ou seja, não recebia os direitos de um trabalhador com carteira assinada. Não possuía FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), décimo terceiro e contribuição para a aposentadoria.

O fato da Globo dispensar alguns atores, entre eles Isabela Garcia, Pedro Cardoso e Maitê Proença, não significa que eles não possam retornar à emissora tão cedo. O que muda, na realidade, é que a ideia do canal a partir de agora é investir em contratos por obra, onde o ator é contratado apenas para participar de determinada produção, e não mais trabalhar com um vínculo longo e de exclusividade.

Deixe seu comentário: