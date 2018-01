Apesar da queda no último trimestre, a taxa média de desemprego no Brasil em 2017 foi a maior da história, diz o IBGE

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,8% no quarto trimestre de 2017, atingindo 12,3 milhões de pessoas, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (31) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) por meio da pesquisa Pnad Contínua. Já a taxa média anual passou de 11,5% em 2016 para 12,7% em 2017, a maior da série histórica da pesquisa.

O índice recuou no último trimestre em relação ao trimestre anterior, quando estava em 12,4%. O número de desocupados caiu 5% na comparação com os 13 milhões verificados de julho a setembro. A população ocupada chegou a 92,1 milhões de pessoas no quarto trimestre de 2017, o que representa uma alta de 0,9% em relação ao trimestre anterior.