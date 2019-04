Apontada como affair do pai de Neymar, atriz da Globo expõe a verdade, faz desabafo e revela tentativa de suicídio

Franciely Freduzeski voltou a ser assunto na mídia. Dessa vez, além de falar de seu suposto affair com o pai de Neymar Jr., o outro Neymar da família, a atriz causou ao relatar durante entrevista para o jornal Extra sobre uma triste situação que viveu nos últimos meses. A artista, de 40 anos, entrou em uma profunda depressão, foi diagnosticada no ano passado com endometriose e acabou ficando impossibilitada de andar.

“Fiquei quase um ano sentindo uma forte dor na região lombar, que descia pela minha perna inteira, causando formigamento. Eu não conseguia andar. Isso me gerou um quadro de pressão porque cada vez mais eu fui limitando os meus movimentos. Eu não podia sentar, deitar do meu lado direito, não podia dormir numa posição, nem malhar, caminhar, nem dirigir. Parei de sair com os meus amigos, de viajar, porque eu não podia ficar sentada. Minha vida social mudou muito. Perdi uns 3 quilos e muito cabelo, e minha pele ficou ruim”, contou Franciely.

Depois de três anos morando nos Estados Unidos, a atriz voltou a ao Brasil e chegou a participar da novela Orgulho e Paixão. “Quando cheguei, achei que eu ia conseguir trabalhar, viver uma vida normal, mas não consegui. Voltei a estudar mais ainda aqui no Brasil e acabei ficando doente. E um dos fatores da endometriose é a depressão, porque ela baixa tua autoestima, seu hormônios. Isso mexeu com a minha autoestima”, relatou ela. Além disso, Franciely Freduzeski revelou que só não se matou por causa de seu filho, de 15 anos.

“Em alguns momentos eu cheguei a pensar: o que eu estou fazendo aqui? Eu pensava em várias vezes como eu poderia morrer. E o que mais me deu força foi o meu filho. Meu maior medo era eu acordar um dia e fazer alguma coisa contra a minha vida. Depressão é uma tristeza profunda que você não consegue controlar. A depressão acontece com todo o tipo de pessoa. Eu me via bonita, não tendo problemas financeiros, mas me via extremamente triste. E eu gostaria de ajudar pessoas, falar que isso existe, e que as pessoas precisam ficar atentas”, disse ela.

Sobre o affair com Neymar Pai, a atriz foi bem sincera: “Conheço ele normalmente, mas não tivemos nada”. Recentemente saiu na mídia que os dois haviam tido um encontro em Paris. Ela foi para a capital francesa com algumas amigas, se reencontrou às escondidas com o pai do craque e mataram a saudade, entre os dias 21 e 28 de janeiro. Apesar de não posarem juntos nas redes sociais, eles divulgaram cliques separados. Para quem não sabe, os dois vivem um romance entre idas e vindas desde 2017. O romance dos dois nunca foi assumido.

