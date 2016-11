ApÃ³s acidente aÃ©reo com a delegaÃ§Ã£o da Chapecoense, CBF adia decisÃ£o da Copa do Brasil entre GrÃªmio e AtlÃ©tico-MG

Após a tragédia envolvendo a delegação da Chapecoense, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) comunicou, na manhã desta terça-feira (29), o adiamento da final da Copa do Brasil, entre Grêmio e Atlético-MG, prevista para esta quarta-feira (30). Definições a respeito da nova data do jogo serão divulgadas ao longo do dia.

A equipe da Chapecoense embarcou para a Colômbia na noite desta segunda-feira (28) para disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Inicialmente, a delegação embarcou em um voo comercial de São Paulo até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Lá, o grupo pegou um voo fretado em direção a Medelín.

A aeronave caiu no momento em que se aproximava do aeroporto da cidade colombiana. Havia 81 pessoas a bordo: 72 passageiros e nove tripulantes. Segundo autoridades colombianas, há 76 mortos e cinco sobreviventes.

