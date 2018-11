Após derrota eleitoral, Donald Trump demitiu o procurador-geral dos Estados Unidos

O procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions , deixou na quarta-feira (7) o governo americano. Em uma carta de demissão, em que diz estar atendendo ao pedido de saída do cargo feito pelo presidente, Sessions escreveu que “trabalhou para implementar a agenda das forças de segurança” propostas por Donald Trump ao longo de sua campanha. A demissão ocorre um dia depois das eleições legislativas nos EUA em que os democratas retomaram o controle da Câmara de Representantes.

Foi Trump quem anunciou a demissão do procurador no Twitter. O chefe de gabinete de Sessions, Matthew Whitaker, considerado leal a Trump, ocupará o cargo interinamente e vai supervisionar a investigação do promotor especial Robert Mueller sobre a influência russa nas eleições presidenciais de 2016 — numa medida que “levanta dúvidas sobre o futuro do inquérito”, de acordo com o “The New York Times”. A supervisão da investigação antes estava a cargo do vice-procurador-geral, Rod Rosenstein, que também foi alvo das críticas de Trump.

No passado, Whitaker já criticou as investigações. Num artigo para a CNN, ele afirmou que Mueller estaria indo muito longe se investigasse as finanças da família Trump. “Isso geraria sérias preocupações sobre se a investigação do promotor especial seria uma mera caça às bruxas”, escreveu, usando um termo frequentemente citado pelo presidente. Mais tarde, Mueller pediu às Organizações Trump documentos relacionados à Rússia.

Até o momento, as investigações eram supervisionadas por Rosenstein, pois Sessions se recusara devido ao papel aativo que exerceu na campanha de Trump. Da mesma forma, os comentários de Whitaker sobre o inquérito foi motivo de críticas nesta quarta-feira após o anúncio na troca no Departamento de Justiça. O senador democrata Chuck Schumer disse que Whitaker deveria se recusar a supervisionar Mueller.

“Dado aos comentários prévios defendendo o corte de fundos e impondo limitações à investigação de Mueller, o sr. Whitaker deveria se recusar a supervisão pelo período em que for procurador-geral”, disse Schumer em um comunicado.

Atritos frequentes

Sessions, um ex-senador republicano pelo Alabama de 71 anos, teve repetidos atritos com Donald Trump ao longo dos dois anos de mandato do presidente. Entre as razões, estão justamente as investigações da interferência russa nas eleições de 2016, que elegeram o republicano.

Pelo Twitter, Trump comentou a demissão: “Agradecemos ao procurador-geral Jeff Sessions pelo seu serviço e desejamos-lhe felicidades!”

Os ataques do presidente ao procurador-geral e ao Departamento de Justiça foram frequentes. Trump culpou o funcionário, em especial, pelas investigações sobre os supostos laços entre sua campanha eleitoral e o Kremlim. Para o presidente, a recusa de Sessions em supervisionar as investigações em seu estágio inicial levou à nomeação de um advogado especial.

Bob Woodward — jornalista do “Washington Post” conhecido pelas reportagens que revelaram o Watergate junto com Carl Bernstein — escreveu no livro “Fear”, sobre os bastidores da Casa Branca, que Trump já teria chamado Sessions em conversas de “mentalmente retardado” e de “burro sulista”.

Trump disse há meses que desejava substituir Sessions, mas congressistas e autoridades do governo acreditavam que demitir o procurador-geral antes das eleições de meio de mandato teria consequências negativas para os republicanos nas disputas acirradas do pleito. Então, não foi surpresa quando Sessions apresentou sua carta de demissão exatamente no dia posterior às eleições.

Em entrevista à emissora Fox News neste ano, Trump comentou que Sessions teria aceitado o cargo e depois dito que se recusaria. Ele criticou a hesitação:

“Eu disse: “Que tipo de homem é esse?”.

Deixe seu comentário: