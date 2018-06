Após o empate do Brasil com a Suíça, veja os possíveis cenários para a segunda rodada de jogos do grupo E no Mundial

O Brasil empatou com a Suíça por 1 a 1, em Rostov, e quebrou a sequência de nove vitórias em estreias de Mundiais. A Sérvia derrotou a Costa Rica por 1 a 0 e lidera o grupo E. Nesta sexta-feira (22), o Brasil encara a Costa Rica, em São Petersburgo, e Sérvia e Suíça se enfrentam em Kaliningrado. Confira os cenários para a seleção na segunda rodada:

Vitória

O triunfo do Brasil nesta sexta já eliminará a Costa Rica. Nesse caso, a seleção terminará a rodada em segundo lugar se a Sérvia derrotar a Suíça. Se houver empate ou triunfo dos suíços, a posição dependerá do saldo de gols. A única certeza é que o triunfo colocará a equipe de Tite na zona de classificação.

Empate

Nesse cenário, os costarriquenhos seguirão vivos e o Brasil ficará fora da zona de classificação em caso de vitória da Suíça sobre a Sérvia. Se houver empate neste jogo, brasileiros e suíços ficarão com dois pontos e a colocação será definida pelo saldo de gols. Se as duas partidas terminarem empatadas por placar idêntico, Brasil e Suíça ficarão iguais em todos os critérios.

Derrota

Nesta hipótese, a mais catastrófica, o Brasil ficará no máximo em terceiro lugar. Se a Suíça não perder da Sérvia, a seleção irá para a rodada final na lanterna.

Oitavas

Os dois classificados do grupo E, o do Brasil, irão cruzar com times do grupo F (Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul). Como a Alemanha perdeu, neste domingo (17), para o México (por 1 a 0), é possível que os atuais campeões se classifiquem em segundo lugar, o que aumenta a chance de um confronto precoce entre Brasil e Alemanha. Vale ressaltar que Coreia do Sul e Suécia ainda irão estrear nesta segunda-feira (18), às 9h (horário de Brasília-DF).

