Após explosão de muro, mais de 20 presos fogem de cadeia no Paraná

Presos da Penitenciária Estadual de Piraquara I, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), fugiram, na madrugada deste domingo (15), após a explosão de um dos muros da unidade. De acordo com o Depen (Departamento Penitenciário do Estado do Paraná), 23 detentos escaparam. Dois deles foram mortos durante a fuga.

Um helicóptero da Polícia Militar sobrevoa a região e equipes da Polícia Rodoviária Federal abordam veículos suspeitos na BR-116. O diretor do Depen, delegado Luiz Alberto Cartaxo Moura, afirmou que presos da Casa de Custódia de Piraquara, que fica no mesmo complexo prisional, iniciaram um tumulto, chamando a atenção da PM e dos agentes penitenciários.

Enquanto isso, um grupo explodiu um dos muros da penitenciária pelo lado de fora. Nesse momento, a polícia reagiu e dois presos foram mortos.

