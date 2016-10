Apresentadoras da Globo estariam em “guerra”

Parece que o clima anda tenso entre as apresentadoras da Globo. Recentemente, a imprensa revelou que a emissora carioca estudava a possibilidade de fazer algumas mudanças na programação por conta da baixa audiência de alguns programas.

Segundo informações da colunista Fabíola Reipert, do site R7, Fátima Bernardes foi a primeira a sinalizar a sua insatisfação, pois teria sido alertada que o ‘Encontro’ mudaria de horário para abrir espaço para o programa “É de Casa”, apresentado por Ana Furtado.

Porém esta não seria a única mudança entre as apresentadoras. Angélica perderia seu programa e teria apenas um quadro no “Vídeo Show”, que passaria a ser semanal, aos sábados. O “É de Casa”, seria diário no lugar de Fátima Bernardes, que iria para as tardes da Globo, e Ana Maria Braga perderia também espaço na grade da emissora.

Ainda de acordo com a colunista, as apresentadoras estão em “guerra” dentro da emissora, pois ninguém gostaria de perder seu espaço, e a única beneficiada seria Ana Furtado, esposa do diretor Boninho, que comanda os programas.

Porém, o martelo ainda não foi batido e se caso acontecer, as mudanças entrarão no ar em 2017.

