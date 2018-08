Armas de uso restrito, máquina de choque, fardas do Exército e drogas foram apreendidas em uma operação policial em Porto Alegre

A Polícia Civil apreendeu, na manhã desta terça-feira (07), um arsenal que pertence a uma organização criminosa em Porto Alegre. A Operação Esquadra resultou na prisão de um homem e de duas mulheres no bairro Cascata, na Zona Sul da cidade.

A ação foi deflagrada após três meses de investigações do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico). O alvo foi uma residência que era utilizada como esconderijo para armas, munições, drogas, dinheiro e contabilidade do tráfico.

Entre os materiais apreendidos, estão drogas (maconha e cocaína), máquina de choque (provavelmente utilizada para tortura), cinco fardas do Exército Brasileiro, mais de R$ 5,2 mil em espécie, um veículo Fiat Stilo e cadernos com anotações contábeis. O arsenal continha quatro pistolas de calibre restrito, espingarda de pressão, mira a laser e diversos carregadores para munições.

Conforme o delegado Rafael Pereira, a ação desarticulou um importante elo de uma facção que atua na cidade. “É uma organização violenta, sendo de extrema importância a retirada das armas da posse dos criminosos”, afirmou. Para o delegado Mario Souza, alguns itens chamaram a atenção dos policiais, como a máquina de choque. “Foi uma quantidade bem considerável de armas de uso restrito retiradas de uso”, acrescentou.

De acordo com a Polícia Civil, o inquérito policial levantará informações sobre a utilização das fardas do Exército, o uso das armas em diversos crimes e lavagem de dinheiro.

Desmanche

Na semana passada, a Polícia Civil encontrou em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, um desmanche de veículos clandestino ao lado de um CDV (Centro de Desmanches Veiculares) credenciado pelo Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito).

Segundo o delegado Thiago Bennemann, durante a vistoria foi encontrada uma porta secreta que ligava o depósito clandestino ao CDV. No desmanche, foi localizado um veículo roubado no bairro Guajuviras, em Canoas, no dia 27 de julho. O carro estava sendo desmanchado no momento da chegada dos policiais. Quatro criminosos foram presos em flagrante por receptação e adulteração de sinais identificadores, pois o veículo estava com placas clonadas. Todos os presos eram funcionários do CDV, circunstância confirmada através de documentos apreendidos no local.

Foram encontradas também toneladas de peças automotivas suspeitas, motores, portas e carcaças de veículos. Conforme o delegado Adriano Nonnenmacher, a operação policial foi uma importante ação em conjunto com a Defrec (Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas) de Canoas.

