Ator Paulo Gustavo anuncia nascimento de filhos gêmeos: “Nossa família cresceu”

Queridos amigos, fãs e todos que nos acompanham, Eu e Thales queremos dividir com vocês a notícia mais maravilhosa e aguardada de nossas vidas. Romeu e Gael nasceram!! Agora somos pais de dois meninos lindos, dois leõezinhos, cheios de vida e saudáveis! Estamos muito agradecidos com esse presente que a vida nos deu e em êxtase de tanta felicidade! Nossa família cresceu e todos estão radiantes com a chegada dos bebês! Queremos viver e aproveitar ao máximo cada momento, cada passo, cada conquista de nossos filhos e nossa, enquanto casal e família. Sendo assim, estaremos particularmente mais recolhidos, atentos à nossa privacidade e voltados para esse momento mágico e único. Nosso intuito é de proporcionar nesses primeiros meses de vida um ambiente leve e tranquilo para que eles possam se desenvolver de forma plena e saudável. Agradecemos desde já pelo respeito a nossa família e os votos de saúde e felicidades. Temos certeza de que essa notícia alegrará a todos que acreditam no amor! Um beijo carinhoso a todos vocês que nos acompanham, que vibram e torcem por nós. Temos certeza de que a paternidade irá nos transformar profundamente para sempre e para melhor! 🍼🍼 👨‍👨‍👦‍👦🦁🦁🧡🧡