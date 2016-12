Ator Russell Crowe é inocentado das acusações agressão e racismo feitas por Azealia Banks

Russell Crowe não será indiciado pelas acusações de agressão e racismo feitas pela rapper Azealia Banks. A Justiça de Los Angeles inocentou o ator dizendo que sua ação foi justificada em resposta às atitudes da própria Azealia.

No caso, ocorrido em outubro na cidade americana, Azealia compareceu a uma festa promovida por Crowe em um hotel como acompanhante do rapper RMZ. Segundo a defesa do ator e outras testemunhas ouvidas, a cantora brigou com convidados e ameaçou cortar a garganta de um deles “como se fosse um filme do Tarantino”. Ela foi tirada à força do local pelos seguranças enquanto batia boca com Crowe, que teria cuspido na rapper.

Conhecida por seu temperamento explosivo – o Twitter chegou a suspendê-la da rede social –, a cantora se pronunciou após o caso. “Todas as vezes que algo assim acontece, todos me culpam. Como se eu quisesse atenção.”

