Atriz Bella Thorne publica fotos íntimas para não ser mais ameaçada por hackers

Na última sexta-feira (14), a atriz Bella Thorne foi hackeada e os responsáveis tiveram acesso a fotos íntimas dela. Desde então ela tem sido ameaçada e decidiu colocar um ponto final no caso. Em sua conta do Twitter, ela resolveu publicar as próprias fotos que os hackers tiveram acesso. “F***-se você e o poder que você acha que tem sobre mim. Irei escrever sobre isso no meu livro”, disse.

Junto das fotos, ela compartilhou um texto completo dela sobre o caso: “Ontem vocês ficaram sabendo que tudo meu foi hackeado. Nas últimas 24 horas eu tenho sido ameaçada com as minhas próprias nudes. Me sinto enjoada, me sinto vigiada, sinto que alguém tirou de mim algo que somente uma pessoa especial deveria ter visto. […] Por muito tempo eu deixei homens tirarem vantagem sobre mim e estou cansada disso. Estou publicando tudo pois É MINHA DECISÃO E AGORA VOCÊS NÃO PODEM TIRAR MAIS UMA COISA DE MIM. Consigo dormir melhor hoje sabendo que tive meu poder de volta. Você não pode controlar minha vida e nunca poderá. Aqui estão as fotos que ele tem usado para me ameaçar. Em outras palavras, aqui estão meus peitos. Então vai se foder, nessas últimas 24 horas eu tenho chorado em vez de celebrar meu livro durante a agenda de imprensa. Ah, e o FBI estará em breve na sua casa”.

A atriz está lançando o livro “The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray“, que cotna sobre momentos difíceis da vida dela, relacionamento, vida pessoal e poemas.

