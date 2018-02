A atriz Luana Piovani terá que devolver mais de 700 mil reais ao Ministério da Cultura

A atriz terá Luana Piovani, 41 anos, terá que devolver R$ 747 mil ao Ministério da Cultura, pela peça teatral “O Pequeno Príncipe”, realizada em 2006 com incentivo da Lei Rouanet. A notícia, divulgada pela imprensa na semana passada, foi confirmada pela assessoria do órgão. A beldade afirma ser inocente e garante que não está abalada com o caso.

O Ministéio afirma ter encontrado divergências entre as notas fiscais e a relação de pagamentos apresentada ao órgão. A atriz foi notificada nessa segunda-feira e terá um prazo de até dez dias corridos para recorrer da decisão.

Durante transmissão ao vivo em seu canal no site de vídeos YouTube, “Luana Sem Freio”, ela afirmou estar tranquila: “Nós temos todos os documentos guardados. Eu confio na nossa ‘chatice’ de ter exigido que as coisas estivessem corretas”.

A postura de serenidade, contudo, não impediu que a medida fosse contestada publicamente pela atriz, que com certa frequência protagoniza polêmicas com fãs e detratadores na internet. “Tem uma coisa que eu acho estranha nisso. A decisão diz que eu tenho que devolver o valor do projeto todo, como se nós não tivéssemos prestado nenhum tipo de conta”, questionou.

“De qualquer maneira, nós temos que ficar felizes porque o Rio de Janeiro está sob intervenção, o Brasil inteiro estava no Carnaval e o Ministério Público trabalhando”, concluiu a atriz, aproveitando a oportunidade para alfinetar a política brasileira, um de seus temas preferidos nas redes sociais.

Processo

Ainda deve ir longe o processo de Luana Piovani contra os responsáveis pelo programa humorístico “Pânico na TV”, da Rede Bandeirantes. Após mais de três anos desde a pendenga entre as partes, a 28ª Vara Cívil do Rio de Janeiro decidiu que o caso deve ser julgado em São Paulo, cidade-sede da emissora e onde a atração televisiva dominical é produzida e apresentada.

A alegação é de que a jurisprudência é do local de domicílio dos réus, dado que ambas as partes são pessoas de notoriedade e visibilidade nacionais. A decisão, que, a princípio, prejudica a atriz, obrigada a viajar para a capital paulista durante o julgamento, foi comemorada pelo advogado dela, Ricardo Brajterman: “Foi até uma saída honrosa do juiz, já que aqui o processo não andava. O Judiciário é sempre uma incógnita, mas vamos torcer para isso avançar agora”.

Em 2014, Luana entrou na Justiça por danos morais contra a Band, o humorista Rodrigo Scarpa (o “Repórter Vesgo”), o apresentador Emílio Surita, o diretor Allan Rapp e o produtor Marcelo Picon. O motivo foi a abordagem que o programa fez a ela, em agosto daquele ano, na praia do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Acompanhada na ocasião pelo marido, o surfista Pedro Scooby, ela se sentiu invadida quando Scarpa se aproximou e tentou dar um buquê de flores. Na época, Luana conseguiu impedir judicialmente que o “Pânico” a citasse. A multa, caso algum dos membros da trupe se aproximasse dela, era de 300 mil reais. A ação corre em segredo de Justiça.

