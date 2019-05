Avenidas Mauá e Praia de Belas terão bloqueios por obras neste sábado

Duas avenidas importantes de Porto Alegre serão bloqueadas neste sábado (25), para a realização de trabalhos. Os serviços ocorrem principalmente aos sábados e domingos, em função do grande fluxo de veículos nos locais, ao longo da semana.

Avenida Mauá

Uma requalificação do asfalto na av. Mauá, ocasionará interrupção parcial na via, a partir das 8h30 deste sábado, no trecho entre o Centro Popular de Compras e o Mercado Público. Uma equipe coordenada pela Divisão de Conservação de Vias Urbanas (DCVU) limpará a área que já foi fresada e aplicará nova camada asfáltica. A avenida ficará em meia pista até às 18h.

Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orientarão os motoristas e poderá haver bloqueio também da avenida Castelo Branco, no acesso à Mauá, no sentido interior-capital. Caso ocorra, o desvio do trânsito será feito para o Túnel da Conceição.

Avenida Praia de Belas

Na avenida Praia de Belas, será realizada a continuação dos trabalhos do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). O bloqueio será total entre a Aureliano de Figueiredo Pinto e a rua da República, em frente à Praça Isabel a Católica. O conserto na rede de esgotos começará às 8h, e a previsão de desbloqueio da via não foi divulgada. A demora do serviço se deve à antiguidade da canalização, que é da década de 1960.

No sentido bairro-centro, os motoristas podem acessar a avenida Ipiranga e seguir via Edvaldo Pereira Paiva, para evitar o trecho em obras. As paradas de ônibus do trecho serão desativadas temporariamente e os coletivos e lotações vindos da Zona Sul em direção ao Centro farão o seguinte desvio para chegar até a Borges de Medeiros: Aureliano de Figueiredo Pinto em direção à Rótula das Cuias, Augusto de Carvalho, Loureiro da Silva, Lima e Silva e Fernando Machado.

