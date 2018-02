Baby Sul entrega premiação aos últimos bebês destaques do verão 2018

A última entrega de troféus da promoção Baby Sul congregou três vencedores de uma vez só. Os bebês mais votados das duas últimas semanas de fevereiro receberam seus respectivos prêmios no último sábado (24), no Acqua Lokos, parceiro da iniciativa. As fotos foram feitas ao longo da temporada de verão 2018 no parque aquático, localizado em Capão da Canoa e também no lounge do Sistema Fecomércio-SESC/RS, também apoiador da promoção, em Atlântida. Maria Eduarda, 9 meses, de Caxias do Sul e Isabella Rathke Donazzollo, 2 anos, também caxiense, receberam troféus Baby Sul e ingressos para o final da temporada de verão do Acqua Lokos e também para a temporada de inverno.

Além dos últimos destaques de fevereiro, foi apresentado Baby Sul vencedor do verão. Benjamin Zoccoli, 8 meses, de Canoas, com toda a simpatia e fotogenia saiu em primeiro lugar na votação realizada por diretores e membros da Rede Pampa de Comunicação. Os troféus foram entregues pelos diretores

A promoção Baby Sul já é tradicional no Litoral Norte durante a temporada de verão e destaca os bebês mais bonitos que passam pelas praias, Acqua Lokos e casas de verão do Sistema Fecomércio-SESC/RS. (Marysol Cooper/ O Sul)

