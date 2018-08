Bando que roubou 87 milhões de dólares em moeda virtual foi detido na China

A polícia da província central de Shaanxi, na China, deteve três suspeitos de roubar moedas virtuais, como bitcoin e ether, no valor de 600 milhões de iuanes (US$ 87 milhões), informou a agência oficial “Xinhua” neste domingo (19).

A investigação do roubo se prolongou durante cinco meses, já que foi em março quando um homem da cidade de Xian, fez uma denúncia na qual assegurava que seu computador tinha sido atacado por hackers que lhe tinham roubado 14 milhões de iuanes em moeda virtual.

A Polícia detectou que um grupo de pelo menos três pessoas tinha feito roubos deste tipo com a ajuda de “algumas empresas chinesas de internet”, destacou a nota da “Xinhua” sem entrar em detalhes.

A investigação em torno do caso continua, enquanto aumentam ao longo deste ano na China os exemplos de roubo de moedas virtuais ou inclusive de fornecimento de energia para alimentar os potentes computadores que são necessários para a “mineração” de bitcoins e moedas eletrônicas similares.

Empréstimo

Um investidor de Abu Dhabi procurou o Emirates Islamic Bank no ano passado e fez um empréstimo de 338 mil dirhams (cerca de R$ 360 mil) para investir em criptomoedas e agora sofre as consequências para pagar a conta, conforme sua publicação no Reddit (mídia social que funciona com base nos fóruns).

A postagem é do usuário Crypthomie, que se se identificou como um cidadão de Abu Dhabi de 32 anos. Segundo ele, a grande perda de 85% de tudo que ele tinha em criptomoedas deve servir de lição para aqueles que não planejam um investimento. Junto do post ele publicou a imagem de um relatório de pagamentos.

“Aqui estão as parcelas que tenho que pagar ao banco. Ainda faltam 3 anos e meio para eu me libertar. Estou trabalhando por nada, são 85% de perdas. Espero que isso lhes sirva de lição”, alertou o usuário que fez o investimento justamente num momento de alta do Bitcoin, em dezembro de 2017.

De acordo com relatório, com os juros, o empréstimo passou a ser de 393.296 dirhams (R$ 422 mil) e a última parcela de 8.194 dirhams (R$ 8.800) que ele pagará mensalmente será quitada só no ano de 2021.

Crypthomie disse que seu portfólio era praticamente de NEO, Stellar (XLM), Ethereum (ETH) e Litecoin (LTC), além de “algumas shitcoins que já perderam 95% de seu valor”.

O usuário também descreveu as facilidades que os bancos dos Emirados Árabes dão aos clientes. Ele relata que um empréstimos de US$ 100 mil pode ser adquirido rapidamente sem muita burocracia e que lá este valor é considerado como um “empréstimo simples”.

“Tenho 32 anos e este foi o meu primeiro investimento especulativo. Eu acho que nessa idade ainda não estou maduro o suficiente para correr riscos como este, me sinto como uma criança que não tinha contas a pagar e fez isso sem nenhuma responsabilidade”, relatou Crypthomie.

