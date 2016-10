“Banheiro transparente” vira atração em cidade na China

Um “banheiro transparente” virou atração em Changsha, na província de Hunan, na China. O banheiro público com paredes de vidro foi construído recentemente próximo ao lago Shiyan, em uma área com bastante vegetação.

As paredes de vidro permitem que qualquer um possa ver quem está usando o vaso sanitário. No primeiro dia, várias pessoas foram conhecer a novidade, mas evitaram “testar” as privadas e os mictórios.

