Bayern de Munique vai multar o jogador estrangeiro que não aprender a falar alemão

Com a equipe recheada de estrangeiros (são 13, de oito países, no elenco de 24 jogadores), o Bayern de Munique, da Alemanha, decidiu que todos devem falar a língua local. Caso os atletas de outros países não se dediquem a aprender alemão e ter fluência no idioma, estarão sujeitos a pagar multas.

O aviso partiu do presidente do time, Ulrich “Uli” Hoeness, de 64 anos, ex-atacante do Bayern e da seleção germânica. De acordo com ele, falar alemão é crucial para a integração dos atletas. “O idioma principal no vestiário dever ser o alemão, ou haverá panelinhas”, afirmou. “Deve ser uma regra os jogadores falarem alemão, ou pagarão [multa]. É o jeito mais fácil de funcionar.”

O dirigente considera que aqueles que não se preocupam em dominar o alemão usam o Bayern tão somente como um meio para alavancar suas carreiras. O que se entende, pelo discurso do presidente, é que ele considera desinteressados (eufemismos para preguiçosos) os atletas que não dão a devida atenção a aprender alemão. (Folhapress)

Comentários