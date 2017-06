Beatle Paul McCartney completa 75 anos de idade

Neste domingo (18) o beatles Paul McCartney completa 75 anos de idade. Em sua conta no Instagram o aniversariante publicou uma foto antiga junto com seu pai, James McCartney.

Happy Daddy’s Day with love from me and Jimmy Mac x #PaulMcCartney #FathersDay #HappyFathersDay #JimmyMac #McCartney A post shared by Paul McCartney (@paulmccartney) on Jun 18, 2017 at 2:10am PDT

Em outubro Paul McCartney fará shows em quatro cidades brasileiras, em sua sétima passagem pelo país. As apresentações para Porto Alegre e São Paulo já estão com ingressos esgotados. O músico também vai tocar em Belo Horizonte e Salvador.

“One On One”, sua atual turnê, já passou por 12 países, totalizando um público de mais de 1.2 milhão de pessoas.

No ano de 1990, Paul McCartney tocou para 184 mil pessoas no Maracanã, no Rio de Janeiro. Conforme o Guinnes Book, é até hoje o show recorde de público pagante de um artista solo.

Jimmy, como era conhecido o pai do Paul, foi músico amador e vendedor de algodão. Descendia de irlandeses e era grande fã de jazz e ragtime. Jimmy morreu no dia 18 de março de 1976, aos 73 anos.

Nas redes sociais, Paul escreveu: “Happy Daddy’s Day with love from me and Jimmy Mac x”.

Comentários