Beyoncé dá à luz seus filhos gêmeos

A cantora pop Beyoncé deu à luz seus filhos gêmeos, conforme divulgado neste domingo (18) por seu pai e avô das crianças Mathew Knowles. Ele postou no Twitter o anúncio da chegada dos bebês, confirmando as especulações da imprensa americana. Os fãs da artista ainda aguardam um anúncio oficial que revele os nomes e o sexo dos gêmeos.

Beyoncé e o rapper Jay-Z já têm juntos uma menina, Blue Ivy, de 5 anos. O casal namora desde 2000, mas casou-se em 2008, em cerimônia discreta em Nova York. A revelação da primeira gravidez aconteceu em 2011, no tapete vermelho do VMA MTV (Video Music Awards).

A gestação dessa vez foi divulgada pelas redes sociais: a cantora postou no Instagram, no dia 1º de fevereiro, uma foto em que aparece usando um sutiã vinho, coberta por um véu esverdeado. A publicação teve mais de 11 milhões de curtidas.

Um dia depois da postagem, Beyoncé divulgou em seu site o ensaio completo da segunda gravidez. As fotos mostram a cantora nua, em poses inspiradas em obras do pintor Sandro Botticelli, mas com referências afro. O título escolhido para o álbum foi “I have three hearts” (“Eu tenho três corações”, em tradução do inglês).

O responsável foi o fotógrafo etíope Awol Erizku. O profissional de 28 anos mora atualmente em Nova York e é reconhecido por uma série de imagens que fazem releituras de pinturas clássicas com modelos negras. Além da fotografia, o Awol Erizku também se aventura pela música, pintura e instalação como expressão artística. Suas fotos já foram publicadas por importantes revistas como Vogue e The New Yorker. Além da foto que serviu de anúncio oficial da gravidez – e que se tornou a foto mais curtida da história do Instagram -, o ensaio feito por Beyoncé é cheio de referências à cultura africana. “No sonho, estou coroada. Oxun, Nefertiti e Iemanjá rezam em torno de minha cama. Posso sentir cheiro de jasmim, eu acordo com alguém colocando uma coroa de flores sobre a minha cabeça”, escreveu Beyoncé em seu site ao divulgar as imagens.

Beyoncé também é mãe de Blue Ivy, de 5 anos. A cantora postou ainda outras mensagens com referências e homenagens ao sagrado feminino. “Mãe é um casulo onde as células faíscam, membros se formam, mãe incha e se estende para proteger seu filho, mãe tem um pé neste mundo e um pé no próximo, a mãe, Vênus negra”. O ensaio completo também possui imagens de Kaleb Steele, que fez as fotos embaixo d’água, e Daniele Vesco, responsável pelas imagens em preto e branco.