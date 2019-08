Bolsonaro diz que o indulto a policiais presos vai incluir “nomes surpreendentes”

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (30) que o indulto que ele está planejando para policiais vai incluir “nomes surpreendentes”, sem explicar a quem estava se referindo. De acordo com Bolsonaro, a medida vai incluir tanto policiais militares quanto civis que, segundo ele, foram condenados por “pressão da mídia”.

“Olha, tem muito policial no Brasil, civil e militar, que foi condenado por pressão da mídia. E esse pessoal no final do ano, se Deus me permitir e eu estando vivo, vai ser indultado. Nomes surpreendentes, inclusive. Pessoas que honraram a farda, defenderam a vida de terceiros e foram condenados por pressão da mídia. Então, esse pessoal… A caneta Compactor, não é mais BIC, vai funcionar”, declarou.

A intenção do presidente foi anunciada na quinta-feira (29), durante transmissão ao vivo nas redes sociais. Bolsonaro pediu para receber indicações de pessoas que podem ser beneficiadas pelo indulto. “No final do ano, espera aí. Aqueles indultos, vou escolher colegas policiais presos injustamente, presos por pressão da mídia. Até o final do ano, vai ter policial nesse indulto aí. Espero que o pessoal me abasteça de nomes. Esses sim, botar na rua”, disse.

Também na transmissão, ele negou que a medida seja uma “carta branca” para os policiais matarem. “Alguns estão me atacando aí, dizendo que o projeto é carta branca para matar. Isso é para esse idiota, é carta branca para o policial não morrer, o mesmo policial que defende a sua vida”, rebateu o presidente.