Bolsonaro elogia liderança de Maia na votação da Previdência

Com a Reforma da Previdência em votação, quem comanda todas as etapas é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que foi elogiado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele mostrou-se satisfeito com a condução que Maia está fazendo.

Segundo o porta-voz do presidente, Otávio do Rêgo Barros, os elogios ocorreram em uma reunião, na manhã desta quarta-feira (07), com o próprio Maia e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. “O presidente elogiou a liderança de Maia na condução da (sessão para votar a) Previdência. Estamos todos muito esperançosos de que hoje mesmo tenhamos o resultado final para tramitarmos essa nova previdência no Senado Federal”, disse o porta-voz.

Votação

A Câmara aprovou, nessa terça-feira (06), por 370 votos a favor, 124 contra e 1 abstenção, o texto-base da proposta de reforma da Previdência em segundo turno. Hoje (7), os deputados votam os destaques, última etapa antes de a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) seguir para o Senado.

