Bolsonaro escolhe Augusto Aras para ser o novo procurador-geral da República

O subprocurador-geral da República Augusto Aras foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o cargo de procurador-geral da República. O anúncio foi feito pelo próprio presidente nesta quinta-feira (05), durante um evento no Ministério da Agricultura.

“Já estou apanhando da mídia. Esse é um bom sinal, sinal que a indicação nossa é boa. Acabei de indicar o senhor Augusto Aras para chefiar o Ministério Público Federal”, anunciou Bolsonaro durante a cerimônia de inauguração do Observatório da Agropecuária.

Segundo o presidente, Aras terá “respeito” ao produtor rural, a fim de casar “preservação” e o trabalho no campo. “Uma das coisas conversadas com ele, já era sua prática também, é na questão ambiental. O respeito ao produtor rural e também o casamento da preservação do meio ambiente com o produtor”, declarou Bolsonaro.

Mais tarde, durante uma transmissão ao vivo por uma rede social, Bolsonaro falou sobre o perfil que levou em conta para fazer a escolha: “Sem querer desmerecer ninguém, a gente buscou uma pessoa que fosse nota sete em tudo, não nota dez em algo e dois em outro”.

Ele enfatizou que desejava ter no comando da Procuradoria-Geral alguém que não fosse “radical” nas questões ambientais. “Sabemos que alguns integrantes do Ministério Público não podem ver uma vara de bambu sendo cortada que processam todo mundo. Como ficaria o agronegócio no Brasil, o homem do campo?”, questionou.

Nesta semana, o presidente disse que queria um procurador-geral da República “alinhado” com ele e comparou o governo com um jogo de xadrez no qual, ele, Bolsonaro, era o “rei” e o procurador-geral, a “dama”.

Tramitação no Senado

O mandato da atual procuradora-geral da República, Raquel Dodge, termina no dia 17 deste mês. Até lá, se o nome de Aras ainda não tiver sido aprovado pelo Senado, assumirá temporariamente o vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o subprocurador Alcides Martins. Nessa hipótese, Martins fica no “mandato-tampão” até a posse de Aras.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou que a tramitação da indicação do procurador-geral no Senado “não vai ser com toda essa celeridade”. Ele disse que, como o mandato de Dodge termina no próximo dia 17, o Senado teria somente 12 dias para analisar o nome do indicado por Bolsonaro. “Até para isso, tem o procurador substituto, o vice-procurador, para ocupar esse espaço”, declarou Alcolumbre.

O indicado pelo presidente da República tem de passar por sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e por votação no plenário do Senado.

