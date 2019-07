Bolsonaro volta a defender a indicação do filho como embaixador do Brasil nos Estados Unidos dizendo: “Ele fala inglês, espanhol e frita hambúrguer”

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender nesta terça-feira (16) a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para o posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos e ironizou as críticas feitas contra o filho por falta de experiência para a função.

Na entrada do Palácio do Alvorada, onde promoveu uma reunião ministerial, o presidente cumprimentou eleitores e salientou que, além de falar inglês e espanhol, o filho sabe fritar hambúrgueres. A habilidade foi citada pelo próprio parlamentar e acabou virando piada nas redes sociais.

“Eduardo é meu filho. Fala inglês, fala espanhol, tem uma vivência internacional muito grande. E frita hambúrguer também, tá legal?”, disse Bolsonaro. Na porta da residência oficial, onde Bolsonaro participou com sua equipe de ministros da cerimônia de hasteamento da bandeira, simpatizantes do presidente, que compareceram para acompanhar o evento, defenderam a indicação do filho dele para o cargo.

Sondagem

O presidente Jair Bolsonaro iniciou nos bastidores um movimento para avaliar as chances de aprovação pelo Senado da indicação do seu filho Eduardo para o posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

Interlocutores do presidente têm feito sondagens junto a senadores que integram a CRE (Comissão de Relações Exteriores), responsável por autorizar a nomeação de um indicado pelo Poder Executivo à função diplomática.

Segundo assessores, Bolsonaro está determinado a oficializar a indicação, mas, em conversas reservadas, demonstrou incômodo com a possibilidade de rejeição, o que representaria uma derrota pessoal por se tratar de seu filho.

Os sinais iniciais emitidos pelos senadores preocupam. Um primeiro placar esboçado por emissários de Bolsonaro aponta que o parlamentar teria hoje o apoio de apenas oito dos 17 integrantes da comissão. A previsão de um placar apertado no colegiado já leva auxiliares presidenciais a considerarem fundamental uma ação reforçada junto ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Mesmo que o governo sofra uma derrota na comissão, por exemplo, o cenário adverso pode ser revertido no plenário (basta maioria simples para a aprovação). Aliados de Alcolumbre afirmam que, embora não tenha gostado da indicação, ele não pretende trabalhar contra o filho do presidente.

A posição do senador Marcos do Val (Cidadania-ES), que costuma ser alinhado à pauta governista, surpreendeu o presidente. Logo após a notícia da intenção de indicar Eduardo, o parlamentar se manifestou contrário à ideia e é considerado um voto perdido.

