Bombeiros encontram mais um corpo de vítima de tragédia em Brumadinho

Oito meses depois do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), bombeiros permanecem procurando corpos das vítimas da tragédia. Os 138 militares que seguem escavando a área atingida encontraram, na manhã deste domingo (29), mais um corpo. De acordo com o capitão Paulo Enocke Marques da Silva, ainda não é possível informar se os restos mortais são de um homem ou de uma mulher. Embora o corpo esteja praticamente inteiro, somente com o trabalho de perícia será possível saber se a vítima já não tinha sido identificada por meio de restos mortais recolhidos antes.

Por esse motivo, o Corpo de Bombeiros manteve os números do balanço divulgado em 31 de agosto. O número de mortos já chega a 249 e 21 pessoas continuam desaparecidas. Conforme Silva, o corpo encontrado por volta das 10h15 de hoje estava soterrado a 2,5 metros de profundidade, a cerca de sete quilômetros em linha reta da barragem que se rompeu, em uma área que os bombeiros batizaram como Remanso 4. No total, os bombeiros dividiram a área de buscas em 20 frentes. Localizar mais uma vítima após 248 dias de trabalhos contínuos renovou as esperanças dos militares.

