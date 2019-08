Bourbon Ipiranga anuncia novidades em seu mix de lojas e restaurantes

O Bourbon Ipiranga inicia o mês de agosto com a inauguração de cinco novas atrações. A praça de alimentação conta com novas opções de pratos saudáveis, comida caseira e hambúrguer com a inclusão das marcas Balanceado e Belgaleto. Além destas, as lojas Cutelaria D’Ávila e Essência Joias também abrem suas portas dentro do shopping. A Cutelaria oferece uma grande diversidade de facas e produtos relacionados e a Essência é uma marca especializada em joias feitas em prata.

Além disso, em sua primeira loja localizada dentro de um shopping, o Pampa Burguer inaugura o modelo expresso de atendimento. O tradicional hambúrguer americano é reinventado pela marca a partir de inspirações da culinária gaúcha, uruguaia e argentina.

O Balanceado inaugura sua décima loja em Porto Alegre, oferecendo pratos criados a partir de avaliações e cálculos nutricionais, e receitas que combinam diferentes ingredientes. Em um espaço de 41m², a nova unidade do Balanceado trará uma novidade exclusiva: o buffet de saladas conta também com compartimentos para adição de itens quentes à escolha.

O Belgaleto, por sua vez, chega ao Bourbon Ipiranga trazendo os tradicionais temperos da comida italiana. Inaugurando a terceira loja da marca, o novo restaurante terá toda comunicação feita em formato digital. Além do cardápio clássico, a nova unidade trará como novidade o balde de coxinhas e asas de galinha temperadas e assadas, além do Sistema Choppup, modo no qual os clientes servem seu próprio chopp.

