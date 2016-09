Brad Pitt decide faltar a première de filme devido a divórcio com Angelina Jolie

O ator Brad Pitt disse que não deve ir à première do documentário “Voyage of Time”, dirigido por Terrence Malick, para focar apenas na sua situação familiar.

Ele também não quer que o divórcio com Angelina Jolie acabe tirando as atenções do documentário sobre educação.

“Eu estou muito agradecido por participar desse projeto educacional e fascinante, mas estou atualmente focado na minha situação familiar e não quero desviar a atenção desse filme”, disse o ator em comunicado.

Pitt, de 52 anos, narrou o documentário que tem cerca de 45 minutos de duração.

Esse foi o segundo comunicado enviado pelo ator à imprensa desde a separação.

Antes, ele havia dito que estava muito triste pelo divórcio e por AngelinaJolie, 41, ter pedido a custódia exclusiva dos seis filhos.

O próximo filme de Pitt é “Aliados”, um drama de guerra que deve ser lançado em novembro e tem a atriz francesa Marion Cotillard no elenco.

Ela foi apontada pelo tabloide americano “New York Post” como pivô da separação de Pitt e Jolie. A atriz negou o envolvimento. (Folhapress)

Comentários