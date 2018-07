Brasil enfrenta o México em busca de uma vaga nas quartas de final do Mundial

A Seleção Brasileira encara o México nesta segunda-feira (02), em Samara, em busca de uma vaga nas quartas de final do Mundial. O Brasil está vencendo por 1 a 0. O gol foi marcado por Neymar.

O primeiro ataque da partida, com apenas 1 minuto, foi do México, que começou pressionando. Guardado cruzou na área e Alisson tirou de soco. No rebote, Lozano chutou em cima da defesa brasileira e ganhou o escanteio. Em seguida, Neymar arriscou da entrada da área e obrigou o goleiro Ochoa a trabalhar. Ele espalmou a bola.

Após pressão mexicana, aos 24 minutos, Neymar recebeu a bola pela ponta esquerda, driblou o marcador, invadiu a área e, sem muito ângulo, chutou contra o gol de Ochoa, que fez grande defesa. Em seguida, o Brasil teve mais um lance de perigo com Philippe Coutinho, que chutou para fora.

Aos 32 minutos, Gabriel Jesus fez uma boa jogada e quase marcou para o Brasil. Aos 39, Neymar cobrou uma falta para fora. Aos 45 minutos, sem dar acréscimos, o juiz italiano Gianluca Rocchi apitou o fim do primeiro tempo.

Segundo tempo

Os brasileiros começaram o segundo tempo pressionando. Aos dois minutos, Coutinho invadiu a área e soltou uma bomba. Ochoa defendeu. Aos 5 minutos, o craque Neymar abriu o placar. O camisa 10 avançou pelo meio, deixou de calcanhar para Willian, que cruzou rasteiro. Neymar apareceu na pequena área para empurrar para o fundo das redes e marcar o seu 11º gol sob o comando de Tite, o segundo neste Mundial e o 57º pela Seleção Canarinho.

Outros confrontos

No Mundial de 2014, realizado no Brasil, as duas seleções empataram em 0 a 0 na fase de grupos. Antes do jogo desta segunda-feira, Brasil e México já se enfrentaram quatro vezes em Mundiais, todas em fases de grupos. Foram três vitórias brasileiras (1950, 1954 e 1962) e um empate (2014).

Fase de grupos

O Brasil se classificou para as oitavas de final em primeiro lugar no grupo E, com sete pontos. A Seleção do técnico Tite empatou na estreia com a Suíça em 1 a 1, venceu a Costa Rica por 2 a 0 e depois a Sérvia também por 2 a 0.

Já o México, comandado pelo técnico Juan Carlos Osorio, foi o segundo do grupo F, com seis pontos. A seleção surpreendeu na estréia ao vencer a atual campeã Alemanha por 1 a 0. Depois, bateu a Coreia do Sul por 2 a 1 e perdeu para a Suécia por 3 a 0.

