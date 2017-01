Bruna Marquezine vai a restaurante com Fernanda Souza e Thiaguinho

Bruna Marquezine curtiu a noite de terça-feira ao lado do casal de amigos Fernanda Souza e Thiaguinho. Os três jantaram em um restaurante de um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Bruna escolheu um modelito curtinho, branco e salto alto. A atriz estava sem a companhia de Neymar, com quem reatou o namoro.

Comentários