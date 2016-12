Caixa-preta de aviÃ£o militar russo que caiu no mar Ã© recuperada

Uma das caixas-pretas do avião militar russo Tu-154, que caiu no Mar Negro no domingo (25) com 92 pessoas a bordo, foi encontrada. A informação foi divulgada pela agência de notícias russa TASS e confirmada pelo Ministério de Defesa do país nesta terça-feira (27).

A caixa-preta foi achada às 5h42min de Moscou (0h42min do horário de Brasília), a 1,6 km da costa e 17 metros de profundidade, divulgou o Ministério da Defesa em um comunicado. O objeto, que contém informações do voo que podem ajudar na identificação da causa do acidente, será enviada ainda hoje para Moscou para análise.

Os destroços do avião já haviam sido encontrados ontem. A operação de busca envolve mais de 3,5 mil pessoas, incluindo 150 mergulhadores, além de 45 embarcações, 5 helicópteros e drones.

O avião militar caiu no mar depois depois de decolar do balneário de Sochi, no sudoeste da Rússia. Não há sobreviventes. A aeronave levava 84 passageiros e 8 tripulantes de Moscou para a Síria e perdeu contato com as torres de controle após decolar de Sochi, onde havia parado para reabastecimento.

A bordo do avião viajavam militares e integrantes do renomado coral e grupo de dança Alexandrov, do Exército russo, que participariam das comemorações de Ano-Novo na base aérea síria de Khmeimim, em Latakia, onde a Rússia tem um agrupamento de aviões de guerra. Além dos integrantes do coral também estavam a bordo nove profissionais de imprensa, oito soldados e dois funcionários civis. (AG)

Comentários