A semana passada, marcada por frio e chuva, intensificou as doações para a Campanha do Agasalho no RS. Nesse período, foram arrecadadas 91 mil peças de roupas e agasalhos. Dobrou o número de peças infantis entregues, mas ainda há necessidade de reforço nessas doações. Em 22 dias de mobilização, a Defesa Civil contabilizou um total de 179 mil peças.

