Candidato conservador é atingido por pacote de farinha na França

Um jovem lançou nesta quinta-feira (6) um pacote de farinha contra o candidato conservador às eleições presidenciais francesas, François Fillon, quando o aspirante iria pronunciar um discurso em um comício na cidade de Estrasburgo, Nordeste da França.

Segundo mostrou o canal de televisão “BFMTV”, Fillon, de 63 anos, foi atingido pelo pacote de farinha quando cumprimentava seus seguidores.

O agressor, que foi rapidamente neutralizado, aparentemente se infiltrou na área, que estava reservada às juventudes conservadoras, pois usava uma camiseta de apoio a Fillon.

O candidato conservador é acusado em uma investigação judicial por um caso de desvio de fundos públicos na atribuição de empregos supostamente fictícios a sua mulher e a dois de seus cinco filhos. Fillon se declarou inocente e se disse vítima de um complô promovido pelo atual governo socialista.

Na França, atos contra políticos foram frequente nos últimos meses.

Em março, o social-liberal Emmanuel Macron, um dos candidatos favoritos para ganhar as presidenciais, que serão realizadas em 23 de abril e 7 de maio, foi atingido por um ovo na testa enquanto visitava o Salão da Agricultura de Paris.

O ex-primeiro-ministro socialista Manuel Valls também foi vítima de ataques, primeiro com o lançamento de um pacote de farinha em dezembro, e no mês seguinte foi esbofeteado enquanto fazia campanha para as primárias de seu partido. (AG)

