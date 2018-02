A cantora Anitta faz nesta quinta um show em Miami, com ingressos esgotados

A cantora Anitta, 24 anos, tem circulado com grande desenvoltura pela cidade de Miami, no Estado norte-americano da Flórida, praticando muito o seu inglês e o seu espanhol. Além dos ensaios, são várias horas de entrevistas, encontro com amigos da área e compromissos profissionais (que incluem a sua primeira campanha publicitária internacional) antes do show que ela fará nesta quinta-feira, em uma festa que tem como foco o público latino. No mesmo local, já se apresentaram nomes conhecidos como David Guetta, Demi Lovato e Fergie.

Os ingressos individuais para a apresentação da brasileira na cidade já estão esgotados. Até essa quarta-feira, restavam apenas as entradas mais caras, destinadas a grupos, como as tradicionais mesas para seis pessoas, que sai pelo equivalente a quase R$ 8 mil. Enturmada, a “Poderosa” ainda participa de uma premiação antes do show “Go, Anira!” (“Vai, Anitta!”, em uma livre tradução para o português) – a grafia é propositalmente registrada com um “R” em vez dos dois “T”, para se aproximar ao máximo da pronúncia do nome da artista em inglês).

Divulgação

Em entrevista a um programa da rádio La Gozadera, de Miami, porém, a cantora também falou sobre sua vida pessoal. A apresentadora com quem ela conversava quis saber se Anitta estava solteira, e ouviu da artista que estava se adaptando à vida de casada com o empresário Thiago Magalhães, 25 anos: “Eu tenho marido. Mas é uma coisa nova, ainda estou me acostumando a isso”.

Na última terça-feira, a cantora deu entrevista a outras sete emissoras dos Estados Unidos. Em sua conta na rede social Instagram, ela contou que foi um pedido seu que a divulgação contemplasse todos os pedidos de uma só vez: “Já tem um tempo que a minha gravadora vem pedindo que eu venha para fazer as entrevistas, e então desde o início eu já dizia: ‘Quando eu for, a gente faz tudo de uma vez’. É meio-dia e eu já dei mais de oito entrevistas à imprensa daqui. Comecei às 5h da manhã… Gente! Quem hoje acorda às 5h da manhã para trabalhar?”.

Por meio da internet, Anitta também contou que fará sua primeira campanha publicitária em outros países: “Primeira campanha publicitária da vida fora do Brasil. O que mais faço no Brasil é publicidade, mas aqui estou nervosíssima. Nervosa real”.

Marido

A viagem para Miami deixou saudades no marido da artista, Thiago Magalhães. Em conversa com os fãs no Twitter, ele revelou que já sente falta da parceira, mas frisou que encontrará Anitta nos Estados Unidos ainda nesta semana,

“Eu vou na quarta-feira!”, entusiasmou-se. “Cheio de reuniões aqui no Brasil! Carnaval acabou, né, pessoal resolveu trabalhar”, completou, ao ser questionado se também embarcaria para a Flórida. Depois, uma fã perguntou se ele já estava com saudade e ele disse: “Ela sai de casa e eu já fico”.

Deixe seu comentário: