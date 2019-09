Casal é encontrado morto na própria cama em Cachoeirinha

Um casal foi encontrado morto em casa, na tarde deste sábado (7), em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O filho deles encontrou os pais já sem vida deitados na cama com sinais de disparos de arma de fogo. A Polícia Civil suspeita que o homem tenha atirado contra a mulher, cometido feminicídio e se suicidado logo Segundo depoimentos colhidos, o casal estaria em processo de separação.

A Brigada Militar foi acionada pelo filho. Quando chegou ao local, encontrou a mulher, de 49 anos, com um tiro na cabeça, e o homem, de 53 anos, em cima dela, também com um disparo de arma de fogo na cabeça.

O filho do casal, que estava ausente no momento do crime, teria saído durante a noite de ontem e voltado na madrugada. Segundo a Brigada Militar, ele relatou ter estranhado a ausência dos pais pela casa e foi até o quarto, quando se deparou com os pais mortos.