CCBC lança projeto para estimular negócios entre startups do RS e do Canadá

A Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) lança no próximo dia 22 de março o projeto Chapter Sul Porto Alegre, com o objetivo de integrar os ecossistemas canadense e gaúcho de inovação, proporcionando parcerias e negócios.

O evento contará com palestras de Sam Chan, Head of Programs na incubadora canadense Launch Academy, e das startups Wedy, Engeltec e Netwall, todas do Rio Grande do Sul.

A iniciativa conta com a parceria da Tecnopuc, Tecnosinos e Feevale Techpark, e a entrada é gratuita. O evento será realizado a partir das 9 horas no auditório global da Tecnopuc – Av. Ipiranga, 6681, Porto Alegre.

Confira a programação completa: https://goo.gl/1RMwDA

