A CEEE Distribuição promove na sexta-feira, em Porto Alegre, alienação de postes e cruzetas de madeira e postes de concreto que não estão mais em uso. O leilão que ocorre às 9h no auditório do prédio A 1, na sede da Empresa, terá o critério de escolha do arremate pelo maior lance por lote, respeitado o valor mínimo de avaliação apresentado pela Companhia.

